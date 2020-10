El alcalde Eric Garcetti anunció que la ciudad de Los Ángeles recibió una subvención de $ 1.3 millones para liderar el proyecto «Prediciendo lo que respiramos» de la NASA en el Día del Aire Limpio de California, El proyecto es una nueva iniciativa que utiliza el equipo satelital existente de la NASA para comprender mejor, predecir y abordar los impactos en la calidad del aire en Los Ángeles.

“El aire limpio es un derecho humano fundamental para las personas en todas partes, y asegurarlo comienza en casa, con medidas audaces para combatir la contaminación del aire y proteger la salud de las comunidades que se quedan para enfrentar las consecuencias del aire sucio durante demasiado tiempo”, dijo el alcalde Garcetti

“Nuestra asociación con la NASA le da a nuestra ciudad otra herramienta vital para predecir la calidad del aire en nuestros vecindarios, medir la efectividad de nuestros esfuerzos para limpiar nuestro aire, crear un modelo para contrapartes en todo el mundo y cumplir nuestra promesa de equidad y sustentabilidad en Los Ángeles”, agrego Garcetti.

La NASA hará una inversión que financiará por dos años para investigar y diseñar una plataforma que integre datos de mediciones de calidad del aire terrestres y espaciadas. Cuando esté completo, el modelo podrá proporcionar a los funcionarios locales nueva información para predecir la calidad del aire local, emitir tácticas de intervención en el terreno más efectivas y recibir comentarios detallados sobre el impacto de los esfuerzos actuales para reducir la contaminación del aire en toda la ciudad.

La gerente del programa de Tecnología de Sistemas de Información Avanzada para la Oficina de Tecnología de Ciencias de la Tierra de la NASA, Jacqueline Le Moigne, dijo: «Un modelo predictivo basado en el aprendizaje automático, como el desarrollado por la ciudad de Los Ángeles, mejorará y permitirá investigaciones y predicciones científicas de la calidad del aire enfocadas, al facilitar el acceso, la integración, la comprensión y la visualización de conjuntos de datos dispares localmente a los sensores satelitales».

El proyecto también proporcionará a los funcionarios de la ciudad datos para abordar las brechas de medición de la calidad del aire que existen en las comunidades desatendidas, que a menudo son las más afectadas por la contaminación del aire.

Como parte de la subvención, se instalarán cientos de sensores a pequeña escala en áreas del sur de Los Ángeles, Wilmington y el Valle de San Fernando. El condado de Los Ángeles alberga a más de la mitad de las comunidades más desfavorecidas del estado, según lo determinado por CalEnviroScreen, una clasificación que utiliza las tasas de contaminación del aire y asma como indicadores clave en su análisis.

