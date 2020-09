El alcalde Eric Garcetti lanzó el programa piloto en conjunto con la Facultad de Farmacia de la Universidad del Sur de California (USC) para proporcionar vacunas contra la influenza gratuitas para los angelinos en sitios de toda la ciudad en las próximas semanas.

Garcetti, dijo: “Con la pandemia de COVID-19 aquí y la temporada de gripe que se acerca, es más importante que nunca vacunarse contra la gripe para mantener a los angelinos saludables y evitar un escenario que podría abrumar nuestro sistema hospitalario”.

Además, agregó: “La vacunación contra la gripe debe ser parte de la rutina anual de todos, y trabajando junto con la Facultad de Farmacia de la USC, haremos que esta vacuna que salva vidas esté disponible de manera más amplia, rápida y eficiente para las personas en toda nuestra ciudad”.

La iniciativa proporcionará vacunas contra la gripe a los residentes de forma gratuita, sin necesidad de citas, comenzando en Weingart East LA YMCA. La próxima semana el programa visitará el Centro Cristiano Crenshaw, proporcionando vacunas el miércoles 30 de septiembre y cada semana, se agregaran sitios adicionales y los interesados pueden obtener esa información en coronavirus.lacity.org/flushot.

El decano de la Facultad de Farmacia de la USC, Vassilios Papadopoulos, dijo: «Los farmacéuticos juegan un papel importante en la respuesta a la pandemia de COVID-19, y especialmente cuando se trata de vacunas. Es probable que los virus de la gripe y el virus que causa el COVID-19 ambos se extenderán en los próximos meses. Por lo tanto, este año, es más importante que nunca vacunarse contra la influenza«.

Es importante tomar en cuenta lo siguiente: cualquier persona infectada con COVID-19 o que tenga síntomas de COVID-19 no debe vacunarse contra la gripe hasta que se recupere, termine el auto aislamiento y consulte a un profesional médico. Cada sitio móvil de vacunación contra la gripe realizará las medidas de bioseguridad necesarias para proteger al personal y a los pacientes. Esto incluye uso de mascarilla, desinfección adicional entre vacunas, distanciamiento físico y otras medidas para asegurar la salud de los angelinos.

As our city continues to fight the COVID-19 pandemic, it’s critically important everyone gets their flu shot to keep Angelenos healthy and avoid overwhelming our medical system.

Call your doctor or visit https://t.co/UwHXMQXq7p to find a location near you. pic.twitter.com/D5fFqSEj0t

— MayorOfLA (@MayorOfLA) September 23, 2020