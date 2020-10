El alcalde Eric Garcetti se unió a líderes de la ciudad y el condado para anunciar la creación del Piloto de Transporte Terapéutico, un modelo nuevo e innovador para la respuesta a la crisis sin armas que enviará trabajadores de salud mental a algunas llamadas al 911 para asistencia de emergencia en situaciones no violentas.

“La reforma avanza más rápido cuando lideras con un propósito y adoptas asociaciones que mueven la aguja”, dijo el alcalde Garcetti. “Reimaginar la seguridad pública significa dar pasos audaces para que todos estén seguros y protegidos. El piloto de transporte terapéutico puede convertirse en un modelo para las comunidades de todo el mundo que quieran afrontar este momento haciendo un cambio significativo «.

El piloto, que se lanzará a principios de 2021, eliminará cuidadosamente la respuesta armada de situaciones que no lo requieran, al enviar expertos en salud mental para responder a ciertas llamadas de emergencia al 911 que, de lo contrario, podrían dirigirse a las agencias locales de aplicación de la ley, incluida la de Los Ángeles Departamento de Policía (LAPD).

El programa, que se examinará durante un año con el objetivo de expandirse a otras ciudades del condado de Los Ángeles, integrará equipos de profesionales de salud mental en cinco estaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles que responderá y reducirá las llamadas de emergencia de salud mental las 24 horas del día.

Las personas en crisis serán transportadas a un lugar donde puedan estabilizarse en una camioneta terapéutica diseñada para satisfacer sus necesidades y acompañadas por médicos que puedan brindar apoyo y acceso a la atención de la salud mental.

“Este es otro paso adelante en los esfuerzos del condado de Los Ángeles para mejorar enormemente el tratamiento para quienes experimentan una crisis de salud mental de una manera más reflexiva y eficaz”, dijo la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger. “Como defensor desde hace mucho tiempo de un tratamiento más accesible y eficaz, es un honor ser parte de este programa y asociarnos con la Ciudad de Los Ángeles para mejorar los servicios de salud mental para quienes están en crisis”.

“Necesitamos que sucedan dos cosas importantes cuando una persona pide ayuda durante una crisis de salud mental: las personas adecuadas deben responder y debemos llevarlas al lugar correcto para recibir tratamiento”, dijo la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn. “Este nuevo programa de camionetas terapéuticas significa que no solo se presentarán expertos capacitados en salud mental para aliviar una situación y ayudar a una persona en una crisis de salud mental, sino que en realidad podrán llevarlos de manera segura a un Centro de atención urgente de salud mental para tratamiento compasivo y eficaz.»

“Estoy orgullosa del compromiso de la Ciudad de poner a prueba un modelo de respuesta de emergencia sin armas”, dijo la concejal Mónica Rodríguez, presidenta del Comité de Seguridad Pública. “Nuestra policía y bomberos siempre responden al llamado de proteger y servir , pero con demasiada frecuencia pidió responder a situaciones que serían mejor manejadas por profesionales altamente capacitados para ayudar a las personas que atraviesan una crisis de salud mental. Este es un momento para cambiar paradigmas, romper silos y comprometer recursos hacia nuestros objetivos de reinventar la seguridad pública y salvar vidas ”.

«Con demasiada frecuencia, cuando alguien está experimentando una crisis de salud mental, este individuo se encuentra con una respuesta armada de seguridad pública, que puede agravar la situación al aumentar el estrés y la ansiedad del individuo», dijo el Dr. Jonathan E, director del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles.

“El LAFD da la bienvenida a este programa piloto que evaluará un nuevo método de servicio para las personas que experimentan problemas de salud conductual”, dijo el jefe de bomberos del LAFD, Ralph Terrazas. «Proporcionar los profesionales de la salud adecuados para este tipo de llamadas puede ser un buen método para reducir las salas de emergencia abarrotadas y mantener a nuestros bomberos y paramédicos disponibles para responder a otros incidentes de emergencia aguda».

Estas y otras reformas han tenido un impacto mensurable en la seguridad pública en toda la ciudad: el LAPD ha reducido a la mitad los tiroteos fatales involucrados por oficiales; redujo los arrestos de menores en un 85 por ciento en comparación con 2010 a través de programas de desvío; y expandió el área cubierta por los programas de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil en un 50 por ciento.

“Este modelo de respuesta alternativa emergente para las personas que experimentan una crisis de salud mental es la evolución natural del enfoque reinventado de nuestra ciudad hacia la seguridad pública”, dice el jefe de LAPD, Michel Moore. «La calidad a través de la mejora continua es nuestro núcleo, y apoyamos plenamente el esfuerzo de nuestros líderes de la ciudad y el condado para desplegar profesionales de salud mental capacitados en estas situaciones que no requieren la presencia de la policía».

