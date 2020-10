«It’s Time: Ready (or Not) for the Multicultural Majority»

El año 2020 ha representado un punto crítico no solo debido a la pandemia si no también a los movimientos raciales y sociales, o las elecciones presidenciales, el 2020 también supone la primera vez en la historia que el segmento de personas de entre 0 y 17 años, o que una generación, representa una mayoría multicultural.

Trabajando con más de 20,500 puntos de contacto con el cliente hasta el momento, el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (Concejo de Marketing Cultural: La Voz del Marketing Hispano, o CMC) publicó la primera parte de un estudio detallado sobre la Generación Z (edades de 13 a 17 años): ES EL MOMENTO: listos (o no) de la mayoría multicultural.

La primera sección del estudio, Cultural Intersection of Politics and Movements (La intersección cultural de la política y los movimientos), muestra que los sentimientos en torno a la cultura y su relación con la raza, la identidad y la equidad, existían mucho antes de que George Floyd, Breonna Taylor o Ahmaud Arbery se convirtieron en focos de atención nacional.

La cultura juega un papel crítico en las decisiones que toman las personas de la Generación Z; desde las marcas y contenidos que siguen hasta la interpretación de por qué suceden las protestas. De hecho, la cultura y la identidad son la base de los movimientos que vemos en la actualidad. Es el caso, por ejemplo, de #BlackLivesMatter.

«Las personas de la Generación Z nutren la cultura estadounidense, ya que interpretan y reinventan la temática estadounidense, no siempre ejecutada a la perfección, pero sí fuertemente aspiracional en la medida en que dan valor a ‘la libertad, equidad y oportunidades’ para todos. Con una mentalidad que se ocupa menos de ‘Nosotros’ contra ‘Ellos’, y lo que parece ser una dosis sana de paciencia y empatía, las personas de la Generación Z creen que, a diferencia de sus mayores, a la larga ellas pueden ser un motor de unidad», expresó la presidenta de investigación del CMC, Nancy Tellet, fundadora y navegadora de marca y consumidor de PureClarity LLC.

«Vemos la expresión de esta unidad cuando hasta un cuarto de los adolescentes blancos no hispanos expresan que, para ellos, los asuntos de odio y racismo también son de mayor importancia. Contrario a esto, uno de cada cuatro adolescentes blancos no hispanos dice que la mayoría multicultural cambiará los valores de Estados Unidos de forma negativa, y le molesta escuchar que se hable español en público», añadió Tellet.

Sin embargo, la mayoría de personas de la Generación Z ve la diversidad simplemente como una forma de vida, lo que permite anticipar los tipos de cambios y alianzas culturales que podemos esperar para el futuro, a continuación se muestra algunos de los resultados del estudio :

1) Libertad, equidad y salud para todos es algo primordial para las personas de la Generación Z.

2) Al hablar de raza y etnicidad, nuestra identidad y valores se divergen.

3) Odio y racismo son dos de los principales problemas que enfrentan los adolescentes multiculturales, mientras que la unión crea poder y confort.

4) El 94 por ciento de las personas de la Generación Z dice que se registrará para votar y, entre los adolescentes multiculturales, la tendencia es hacia la postura más liberal.

5) La mayoría multicultural se ve a sí misma como la EVOLUCIÓN, no una revolución.

6) Las marcas necesitan fluidez cultural para sobrevivir y prosperar.

Atendiendo al hecho de que la cultura usualmente es fundamental para las decisiones de compra, algunas marcas están tomando partido contra la discriminación racial y de género, y más de 500 marcas, entre las que se incluyen adidas, Diageo, Honda, Unilever y Verizon, promueven el cambio y participan en el boicot publicitario contra Facebook «Stop Hate For Profit». Además de esto, marcas como Aunt Jemima, Mrs. Butterworth, el equipo de NFL de Washington D.C. y Uncle Ben cambiaron las imágenes e historias de vieja data de sus identidades de marca.

El marketing multicultural ya no es una alternativa de marketing de «nicho» o «buena de tener». La definición de «blanco por defecto» o «mercado general» ya no aplica para las marcas que se dirigen a personas menores de 35 años de edad, y hacia 2033, las marcas que sigan cometiendo este error con personas de menos de 50 años de edad podrían perder una porción importante del mercado.

En la actualidad, aproximadamente nueve de cada 10 personas en cargos de dirección ejecutiva o dirección de publicidad, promoción, ventas o marketing son blancas no hispanas. Sin una buena fluidez y aportes culturales en el centro de la estrategia de cada marca, las marcas se arriesgan a una ruptura con la Generación Z y sus padres. Es esta la razón por la que es crítico para las compañías invertir en altos directivos y desde ejecutivos sénior hasta practicantes junior especialistas en marketing cultural.

Fuente: Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing.