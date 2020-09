Por: Leydin Sorto

Los hermanos Santiago y Luigi Castillo, integrantes del dúo SanLuis, liderarán la producción, composición y arreglos del primer disco de Ramil. SanLuis alcanzó fama por componer siete de los temas del álbum «Opus», de Marc Anthony, que ganó un Grammy americano, además de componer para Prince Royce, Maluma, Pablo Alborán, Thalía y Silvestre Dangong.

El cantante Enrique Ramil llegará a Estados Unidos para grabar su primer disco y celebrar conciertos.

Enrique Ramil ganador del concurso «Tierra de Talento 2020» ha participado en varios talent shows como ejemplo: «La batalla de los coros», «Operación Triunfo», «X Factor Reino Unido», «Factor X España», además ha colaborado como corista en «La Voz» y «La Voz Kids España».

Este sábado nos visitan los ganadores de la segunda edición de Tierra de Talento @EnriqueRamil y #JoseCarlosEsteban-Hanza

Dos genios que se unen para ofrecernos un momento mágico, de esos que sólo se pueden dar en este tierra. pic.twitter.com/ArUOrYTB0W — Tierra de Talento (@tierratalentotv) September 24, 2020

Ramil, dijo: «La música me cura, me emociona y me hace mejor persona. Y eso es lo que quiero provocar en quien me escuche. Estoy ansioso por encontrarme con el público de EEUU y América Latina». Al mismo tiempo prepara dúos con Diana Navarro e India Martínez.

Frederick Meléndez, presidente de AGTE Live Entertainment, dijo que «Enrique Ramil sorprenderá al público en EEUU y América Latina, porque es talento en estado puro».

El cantante Ramil cerró el acuerdo con AGTE Live Entertainment por medio del reconocido abogado del entretenimiento Pierre Hachar Jr., nombrado como uno de los mejores por Billboard en 2019 y 2020.