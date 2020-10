El poderoso dúo, compuesta por Alyssa Roenigk (conductora) y Sabrina Howells (navegadora), demostró su actitud por darlo todo, haciendo uso de sus invaluables habilidades para tomar decisiones inteligentes, calculadas y según las capacidades del Telluride, lo que finalmente les permitió brillar y completar el rudo rally a campo abierto y fuera de carretera.

«Este es un logro trascendental para Kia», declaró Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Motors North America y Kia Motors America. «Gracias a la determinación de Alyssa y Sabrina en el agotador Rebelle Rally, la credibilidad del Telluride fue elevada a un nuevo nivel. Su enorme logro quedará en la historia de Kia; estamos inmensamente orgullosos de nuestro equipo».

Desde Lake Tahoe hasta la frontera con México, el equipo Telluriders superó con altura todos los desafíos que el recorrido les puso en el camino. Después de enfrentar difíciles obstáculos en terrenos rocosos al inicio de la carrera, Alyssa y Sabrina fueron diligentes sobre las fortalezas del Telluride, utilizándolas a su favor durante los siguientes días, lo que las llevó a lograr varias victorias de etapa.

«Alyssa, Sabrina y la Telluride hicieron un excelente trabajo en el rally de este año», dijo Emily Miller, fundadora del Rebelle Rally. «Consideramos al vehículo como el tercer miembro del equipo, y en este caso, los tres asumieron el reto a la altura que se requería. Son un equipo excepcional».

El equipo logró el segundo lugar en la categoría X-Cross después de un desempeño excepcional en las dunas de arena donde, sin mayor esfuerzo, el Kia Telluride flotaba sobre el paisaje arenoso alcanzando diferentes puntos de control antes que las demás competidoras, llevándose así el título de mayor cantidad de puntos obtenidos durante el último día de competencia.

«Estamos muy orgullosas de nuestro desempeño en general y el remonte para lograr el segundo lugar en la categoría X-Cross del Rebelle Rally 2020», comentaron Alyssa y Sabrina. «Durante el último día íbamos llegando a los puntos de control en lo profundo de las Imperial Sand Dunes y veíamos las miradas de sorpresa de los equipos 4×4 al enterarse de que las habíamos vencido. Ese es un recuerdo que quedará en nuestras memorias por mucho tiempo. El Telluride fue un tercera compañero de equipo con increíbles capacidades. Quedamos muy agradecidas por la oportunidad de llevarla a tan maravillosa aventura».

Kia compitió por primera vez en el Rebelle Rally en su quinta versión anual, participando en la categoría X-Cross con modificaciones mínimas, como una placa de deslizamiento para proteger el área del cárter, y las llantas todo terreno.

Congratulations to Sabrina and Alyssa who fought the elements to take 2nd place overall in the 2020 @rebellerally X-Cross Class! #KiaRebelles #KiaTelluridehttps://t.co/cwEjPc5xZq pic.twitter.com/2RAZxwjYz5

— Kia Motors America (@Kia) October 21, 2020