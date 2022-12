El expresidente de Perú Pedro Castillo reitera desde prisión su solicitud de asilo a México

Escucha este artículo Escucha este artículo

El expresidente de Perú Pedro Castillo ha reiterado desde prisión su solicitud de asilo ante el embajador de México en Lima, Pablo Monroy, según ha informado el ministro de Exteriores mexicano.



«El embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse con Pedro Castillo en el centro penitenciario. Lo encontró bien y en compañía de su abogado», ha informado el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard.



Ebrard ha indicado que Castillo «ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la Embajada de México esta madrugada (02.00 hora local)». «Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas», anunció el líder de la cartera de Exteriores.



ABOGADO DE CASTILLO: «ASILO POR PERSECUCIÓN INFUNDADA»



El abogado del exmandatario peruano, Víctor Gilbert Pérez Liendo, había enviado una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba «considerar otorgar asilo» a Castillo por «la persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político en sus actuaciones».



Así, el defensor solicitaba al dirigente mexicano que acceda a la solicitud de asilo «por ser en resguardo de su vida y su integridad».



«Pretenden procesarlo por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal (a lo mucho actos preparatorios)», según reza la carta enviada por Pérez Liendo.



El abogado ha asegurado que «esos órganos» han «creado un clima de indefensión extrema y persecución puramente política de todo aquel que piensa diferente al grupo oligárquico que impera sobre todas las instituciones del país».



«Ni siquiera me han permitido acceder a él a pesar de haberme identificado como su abogado defensor, por lo que es evidente el grave riesgo en que se encuentra», indicó en la carta dirigida a López Obrador.





