La International Surfing Association (ISA) anunció que El Salvador ha sido seleccionado como sede del ISA World Surfing Games 2020, que se realizará del 9 al 17 de mayo.

https://twitter.com/MITURElSalvador/status/1216791228450209793

Los doce surfistas que clasificarán a Tokio 2020 en El Salvador completarán el gran total de 20 hombres y 20 mujeres que competirán en el debut Olímpico del Surfing, uniéndose a atletas que han clasificado mediante el Campeonato 2019 del World Surf League (WSL CT), el ISA World Surfing Games 2019 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La competencia, que utilizará un formato de doble podio, se realizará en dos olas: El Sunzal y La Bocana.

Ambas rompientes de clase mundial fueron utilizadas recientemente para ser sede de campeonatos internacionales, como el Surf City El Salvador ISA World SUP and Paddleboard Championship en las olas derechas de El Sunzal, y una fecha del ALAS Latin Tour en La Bocana, a menos de un kilómetro hacia este.

🚨Breaking!🚨#ElSalvador 🇸🇻 has been selected to host the historic edition of 2020 ISA World Surfing Games.

Read for more info. #ISAworlds #SurfCity @nayibbukele https://t.co/ihPe9t5cGX

— ISA (@ISAsurfing) January 13, 2020