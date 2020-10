El senador estadounidense Bob Menéndez (DN.J.), miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exige que la Administración Trump responda preguntas sobre deportaciones furtivas de ciudadanos venezolanos durante el año fiscal 2020 en una posible violación de las leyes y políticas estadounidenses .

Menéndez pidió a la Administración que proporcione de inmediato al Congreso detalles de deportaciones previamente no reveladas realizadas a través de Trinidad y Tobago, incluida información sobre exactamente cuántos venezolanos inocentes fueron obligados a regresar a la dictadura asesina de Nicolás Maduro y si esas deportaciones han cesado.

“Los nuevos documentos proporcionados a mi oficina confirman que las deportaciones de Estados Unidos a Venezuela continuaron a través de terceros países al menos hasta marzo de 2020, mientras que la Administración Trump ha ofrecido pocas garantías de que no continuará devolviendo a los venezolanos a un régimen que Naciones Unidas declaró recientemente que se ha comprometido crímenes de lesa humanidad ”, escribió el Senador Menéndez al Secretario de Estado Michael Pompeo, la Secretaria de Transporte Elaine Chao y el Subsecretario de Estrategia, Políticas y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf .

El mes pasado, por quinta vez desde principios de 2019, los republicanos del Senado bloquearon la Ley de Estatus de Protección Temporal de Venezuela de 2019 , negándose a afirmar el apoyo del gobierno de EE. UU. A los venezolanos, negando protección legal a aproximadamente 200,000 venezolanos en los Estados Unidos y permitiendo que Trump gobierno para continuar devolviendolos por la fuerza al régimen de Maduro. Después de ser bloqueado, Menéndez prometió seguir regresando al Senado hasta que los republicanos del Senado fueran avergonzados por proteger a los venezolanos de las fuerzas de deportación de la Administración Trump.

