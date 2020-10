El Servicio Postal de los Estados Unidos emitió hoy la estampilla postal de Nuestra Señora de Guápulo. Esta estampilla «Forever» se presentó en una ceremonia virtual y ahora se vende en las oficinas de correo de todo el país y en línea en usps.com/guapulostamp.

«El Servicio Postal se complace en presentar esta estampilla navideña, Nuestra Señora de Guápulo, que continúa nuestra tradición de estampillas de la Virgen y el Niño. A partir de hoy, esta hermosa estampilla está disponible para su uso en tarjetas y paquetes navideños», expresó la funcionaria Angela Curtis, vicepresidenta de Operaciones minoristas y de correo de USPS, al presentar la estampilla.

Tey Marianna Nunn, directora y curadora jefe del Museo de Arte y del Programa de Artes Visuales del Centro Nacional de Cultura Hispana, acompañó a Curtis durante la ceremonia. El evento virtual de la estampilla puede verse en las páginas del Servicio Postal en Facebook y Twitter.

New Christmas stamp featuring a detail of “Our Lady of Guápulo,” an 18th-century oil painting. pic.twitter.com/5X4C3Bc0ok

— U.S. Postal Service (@USPS) October 20, 2020