El tabaco con sabor vuelve a los jóvenes hispanos adictos 

En un innovador informe titulado «Medidas de política estatales y locales reducen el consumo de tabaco con sabor entre los jóvenes hispanos: revirtiendo el punto crítico del tabaquismo» («State and Local Policies to Reduce Flavored Tobacco Use: Reversing the Tobacco Tipping Point Among Hispanic Youth»), un análisis integral revela un alarmante aumento en la adicción a la nicotina entre los jóvenes hispanos debido al consumo de cigarrillos mentolados y productos de tabaco y nicotina de otros sabores, incluidos los cigarrillos electrónicos.

«Durante décadas, la industria tabacalero ha usado los productos mentolados y de otros sabores para hacer deliberadamente que los hispanos y otras comunidades específicas se vuelvan adictos, en una campaña insensible para aumentar sus utilidades. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca puede detenerlo ahora mismo. Ante la OMB hay reglas propuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), que se vienen formulando desde hace décadas para prohibir el mentol en los cigarrillos y los sabores en los puros», dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza. A falta de acción por la Casa Blanca respecto al mentol, la Alianza emitió un informe detallando el peligro del mentol en los productos de tabaco para las comunidades hispanas y su función en el índice de consumo por jóvenes hispanos, un punto crítico respecto al tabaquismo en esta comunidad.

El asunto que se enfrenta

En estudios recientes, entre ellos investigación de mapeo del cerebro, se ha comprobado que la adicción al mentol en los productos de tabaco aumenta considerablemente el número de receptores de nicotina en el cerebro, lo que contribuye a una tasa más alta de adicción. Los datos muestran que entre jóvenes de 11-14 años, 6% de los estudiantes hispanos usan cigarrillos electrónicos actualmente, un nivel superior al de 4.6% entre otros grupos raciales y étnicos. Es más, el lanzamiento de los cigarrillos electrónicos al mercado ha provocado un marcado incremento en el consumo de tabaco en los jóvenes hispanos, y 1 de cada 10 estudiantes de secundaria reportan usar cigarrillos electrónicos actualmente. Esta tendencia es particularmente preocupante pues hasta ahora, los adultos hispanos han sido la comunidad menos propensa a fumar.

Soluciones propuestas

El informe propone varias estrategias importantes para combatir este problema:

Política escolar no punitiva contra el tabaquismo: Implementar medidas eficaces contra el tabaquismo en las escuelas para instruir a los estudiantes sobre el daño que causa usar cigarrillos electrónicos (vapeo) y ofrecer apoyo a quienes quieren dejar de hacerlo. Zonas neutrales alrededor de lugares concurridos por jóvenes: Crear zonas alrededor de las escuelas y otros lugares centrados en los jóvenes donde se prohíbe estrictamente la venta de productos de tabaco para reducir la exposición y el acceso. Licencias y restricciones para puntos de venta: Animar a los gobiernos locales a adoptar leyes sobre licencias a minoristas que restrinjan la venta de productos de tabaco con sabor y que dependan del cumplimiento de requisitos específicos. Prohibición total de productos de tabaco con sabor: Promover la adopción de una política integral que prohíba la venta de todos los productos de tabaco con sabor, sin excepción, en jurisdicciones locales. La implementación exitosa de dichas medidas en San Francisco, CA; Portland, ME; y el condado de Multnomah, OR son ejemplos para otras regiones.

Llamado a la acción

Este informe es un crucial llamado a la acción a legisladores, educadores y líderes comunitarios, para que se unan en la lucha contra la epidemia del consumo de los productos de tabaco con sabor que afecta a los jóvenes hispanos. Al adoptar esta política estratégica, podemos proteger a los jóvenes de la adicción al tabaco y asegurar un futuro más sano y libre del tabaquismo para todos.

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

