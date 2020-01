El cantante Elton John encabezará la lista de artistas para interpretar los temas nominados al premio Óscar, en la categoría de mejor canción original, junto a Randy Newman, Idina Menzel, Chrissy Metz o Cynthia Erivo.

Entre los temas nominados para este año está: “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de la película “Toy Story 4”, compuesta e interpretada por Randy Newman, y con “(I’m Gonna) Love Me Again” del filme “Rocketman”, interpretada y compuesta por Elton John y Bernie Taupin. Compuesta por Diane Warren e interpretada por la también actriz Chrissy Metz (This Is Us), “I’m Standing With You” de “Breakthrough”, esta es la tercera canción nominada.

“Estamos entusiasmados con este grupo increíble de artistas y nominados, que entregarán momentos musicales que solo se ven una vez en la vida y que únicamente podrán ser disfrutados en los Óscar”, expresaron las productoras televisivas de la ceremonia, Lynette Howell Taylor y Stephanie Allain, en un comunicado.

La gala se celebrará el domingo 9 de febrero, en donde además habrá un número especial de Questlove, el baterista del grupo The Roots.