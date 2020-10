El cantante británico, Elton John, suma otro acierto a su carrera, esta vez con su colaboración con los fabricantes de Barbie, que en su nueva colección limitada honran mundialmente al famoso.

La nueva muñeca que lleva el nombre del británico, reproduce su inigualable estilo, vistiendo un top brillante con las iniciales de John y una chaqueta de los colores favoritos del cantante, sin faltar sus clásicas gafas rosadas.

“Siempre me ha gustado y he abrazado la moda como una manera de expresión”, dijo John a la revista People en Español. “Mis recuerdos más remotos de Barbie, todos involucran la moda, incluso hoy, ella aún inspira nuestra cultura, no solamente la moda, pero en el arte y la música también. Su legado, estoy seguro, seguirá por siempre”.

Asimismo, el icono de la música confesó que estuvo bastante involucrado en el proceso de elaboración del vestuario de la nueva Barbie, y señaló que lo más divertido fue escoger el accesorio clave que es su sello personal, ¡los lentes de sol!.

“Al trabajar con Barbie para crear su look de pies a cabeza, me inspiré en mis pares favoritos que he usado a través de los años y me imaginé una Barbie en rosa con un poco de mi fuego. Creo que lo logramos” dijo Elton.

Además, el intérprete de “Sacrificie” confesó que exhibirá su Barbie en su hogar, cuando encuentre el lugar perfecto para colocarla.

Con información de People en Español.