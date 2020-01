Emiten advertencia de vientos fuertes en el sur de California

Los fuertes vientos de Santa Ana afectarán desde hoy el sur de California, por lo que han llevado al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a emitir una advertencia de vientos fuertes para las zonas de montaña.

Se esperan ráfagas de hasta 65 mph en las montañas de los condados de Ventura y Los Ángeles, donde se aplicará una advertencia desde el mediodía del domingo hasta las 3 p.m. del lunes.

A High Wind Warning is in effect for the mountains of SW California from noon Sunday through Monday afternoon. Advisory-level north wind gusts to 45 mph will spread down to the LA Coast Sunday afternoon. #CAwx #LAwind #LAweather #SoCal pic.twitter.com/geLj77lKyJ

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 5, 2020