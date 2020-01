Enot Rubio explica porque Andy Lovos no participó en el Desfile de las Rosas

El coordinador de la banda El Salvador Grande como su Gente y presidente de el Comité Salvadoreño El Piche, decidió contar el otro lado de la historia en una entrevista que concedió a una cadena de televisión estadounidense y donde explicó el motivo de su silencio frente a todos los señalamientos que se han dado en su contra.

“El Desfile de las Rosas establece reglas muy claras, no fue excluido, eso no es cierto (refiriéndose a Andy Lovos), incumplió con las normas de la banda, se dio una forma que todos tenían que llenar y esa forma él no la tenía”, explica Enot Rubio, al ser preguntado porqué no se dejo tocar a Andy Lovos.

Además, el presidente de El Piche aclaró que en sus manos nunca paso ni se quedó el dinero que aportaron diferentes entidades al proyecto “Nunca el Comité Salvadoreño El Piche recibió un centavo, yo como presidente nunca recibí un centavo, la empresa financiera pagó directamente al hotel, no hubo una transacción a través del Comité, el gobierno de El Salvador, dio el cheque a nombre del la Asociación Comité Salvadoreño El Piche, me dieron una tarjeta y yo se la llevé exactamente como me la dieron a la agencia de viaje, o sea a nuestras manos esos fondos nunca llegaron”, aseguró.

Cuando, se le preguntó si consideraba que esto tiene una fondo político, no dudo en contestar afirmativamente, “Me entristece en gran manera porque siempre lo que hemos deseado nosotros es resaltar lo bueno de nuestro país, el Comité Salvadoreño El Piche se ha visto forzado a trabajar con las diferentes administraciones y me sorprende en gran manera que esta administración no haya reconocido el esfuerzo que hemos realizado por 24 años, haciendo el mejor trabajo para llevar el desarrollo a cada una de las comunidades que se han beneficiado”.

También, Enot Rubio explicó el motivo por el cual no se había pronunciado al respecto, asegurando que su principal prioridad era el bienestar de los jóvenes de la banda, “El Comité Salvadoreño El Piche y mi persona, siempre hemos sido personas comprometidas con la excelencia, queríamos asegurar que hasta el último integrante de la banda regresara y regresara bien.

Ellos se fueron anoche y ya hoy estoy aquí de frente, no me he escondido, estaba cumpliendo correctamente asegurando el bienestar de todos los muchachos”.

Además, contó que 5 integrantes de la banda se quedaron de forma ilegal en Estados Unidos y no cumplieron con el compromiso de regresar, pero que había informado inmediatamente a la embajada de Estados Unidos en El Salvador.