Equity Prime Mortgage anunció que Suha Zehl, influyente y líder de la industria, se ha incorporado al equipo de EPM como directora de análisis.

Zehl aportará su enorme experiencia en tecnología y plataformas digitales para diseñar iniciativas de inteligencia comercial de EPM que serán un pilar central de su moderna plataforma.

«No podría imaginar un momento más apasionante para ingresar al equipo de EPM y dirigir el programa de inteligencia empresarial para promover el éxito y el crecimiento de la organización. EPM es una empresa líder e innovadora que ofrece a los agentes hipotecarios las mejores herramientas de su clase, a la vez que satisface a sus clientes brindándoles la mejor experiencia», expresó Zehl.

«EPM está preparada para ser aún más exitosa. Lo que me pareció más convincente sobre EPM y lo que más me atrajo de la organización es su cultura, su liderazgo indiscutible y su visión para desarrollar nuestra industria. La incorporación del nuevo cargo de directora de análisis claramente fortalece la importancia de la información como diferenciador en la estrategia a largo plazo de EPM, y estoy contenta de dirigir este programa», añadió Zehl.

Suha Zehl, gerente de proyectos certificada, magíster en administración de empresas, y ahora, directora de análisis en EPM, aporta más de 18 años de experiencia en la industria hipotecaria y de bienes raíces, y más de 34 años de experiencia en análisis y negocios globales.

Además Suha Zehl aprovecha la innovación, las nuevas tecnologías y la inteligencia empresarial para impulsar la transformación digital y generar conocimientos prácticos para apoyar la estrategia y la visión de la empresa. Se enfoca en el desarrollo de estrategias de datos para que el sueño de un hogar propio sea una realidad para todos.

Suha es una oradora respetada y una colaboradora de numerosas publicaciones. Fue galardonada con varios premios prestigiosos de la industria, como Tech Trendsetter de HousingWire, Most Powerful Women in FinTech de Progress in Lending y Women with Vision de Mortgage Women Magazine.

«Incorporar a una líder innovadora como Suha a EPM es una muestra del enfoque que tenemos para desarrollar una plataforma moderna. Suha es una líder empresarial galardonada que apoyará todo nuestro crecimiento digital, y estoy muy entusiasmado por darle la bienvenida a la creciente familia de EPM», expresó Eddy Perez, presidente ejecutivo de EPM.

EPM fue fundada en el peor momento de la crisis hipotecaria de 2008, pero hasta ahora ha crecido convirtiéndose en una de las principales entidades prestamistas de los Estados Unidos. EPM con sede en Atlanta cuenta con licencia en 49 estados y ofrece una línea de préstamos como los convencionales, de FHA, VA, 203K, Reverse y USDA, así como préstamos de vendedores o administradores confiables de Fannie Mae entre otro y lo ha logrado gracias al personal de profesionales de gran experiencia con el que cuenta y ahora Suha Zehl se une a su equipo.

Fuente: Equity Prime Mortgage.