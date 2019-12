¿Eres un padre sobreprotector? 4 maneras de dejar ir y dejar que su hijo crezca

Los buenos padres quieren involucrarse en la vida de sus hijos, pero durante años los educadores y los psicólogos han estado haciendo la pregunta: ¿Cuánto involucra la participación de los padres es demasiado? ¿Cuándo tratar de ayudar a sus hijos en la escuela, los deportes y una miríada de otras formas va demasiado lejos, perjudica su desarrollo y se vuelve demasiado protector?

El explosivo escándalo de admisión a la universidad pareció responder a esa pregunta. La actriz de televisión, Felicity Huffman, fue sentenciada a prisión por pagar $ 15,000 para influir en el aumento del puntaje SAT de su hija. Otros catorce padres en la investigación también se declararon culpables.

Si bien la mayoría de los padres no cruzan esa línea legal, la experta en educación temprana, Christine Kyriakakos Martin, dice que demasiada participación de los padres puede ser dañina de varias maneras, lo que a veces lleva a los niños a estar mal preparados para los desafíos de la edad adulta.

“Las consecuencias de ser un padre sobreprotector es que su hijo no tendrá confianza en sí mismo para tomar decisiones y tomar riesgos”, dice Martin, autor de You’ Got Got This! Claves para una crianza efectiva de los primeros años. “Les faltarán las habilidades de afrontamiento para levantarse cuando caen de una mala experiencia e intentarlo de nuevo”.

Por ello, la profesional ofrece cuatro formas para que los padres dejen de ser sobreprotectores y promuevan más fuerza e independencia en sus hijos:

Deja de enseñar miedo. Si bien no son negociables cuando se trata de enseñarle seguridad a su hijo, por ejemplo: usar un casco cuando anda en bicicleta, no hablar con extraños, no enviar mensajes de texto al conducir, Martin dice que a veces los padres sobreprotegen cuando crean demasiados límites, lo que a su vez puede Enseñe a los niños a vivir con miedo.

“Cuando no les permites jugar mucho afuera, estás impidiendo su libertad”, dice Martin. “Jugar desarrolla la imaginación y la autoconfianza. Los padres sobreprotectores no quieren que sus hijos se caigan, y volver a levantarse y sacudirse es un componente necesario para un crecimiento y desarrollo saludables”.

No seas su solucionador de problemas a tiempo completo. Martin dice que muchos padres quieren hacerse cargo de todos los problemas de sus hijos y facilitarles las cosas. En algún momento, eso debe detenerse, dice, porque la vida adulta está plagada de adversidades y obstáculos imprevistos que debemos aprender a enfrentar de manera independiente. “Enseñar a los niños habilidades para resolver problemas los alienta a ser independientes”, dice Martin. “Aprender a resolver los conflictos por su cuenta y resolver los problemas crea resiliencia y les enseña a manejar la adversidad”.

Enseñar responsabilidad. “Si haces sus camas y limpias su habitación, les estás haciendo un mal servicio”, dice Martin. “Se trata de aprender las primeras lecciones de responsabilidad. Hacer estas cosas por un tiempo prolongado puede debilitar a su hijo y prepararlo para la falta de habilidades para la vida como adultos. Deje que su hijo asuma responsabilidades razonables y que sienta una sensación de logro”.

Deja que se ramifiquen. A veces los padres desarrollan una zona de confort con las actividades de sus hijos y los restringen cuando el niño quiere expandirse. “Permita que su hijo tenga libertad para tomar algunas de sus propias decisiones sobre sus intereses”, dice Martin. “Los intereses cambian y las experiencias más variadas que tienen, mejor para su capacidad de tomar decisiones y adaptarse a diferentes situaciones”.

“Los padres tienen razón al proteger a sus hijos en un mundo peligroso”, dice Martin. “Pero hacer que crezcan en una burbuja les hace daño y su capacidad de tratar con el mundo como adultos. Lo mejor que puede hacer por sus hijos es encontrar ese equilibrio entre protegerlos y enseñarles a ser fuertes y autosuficientes”.