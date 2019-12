Espectacular presentación de la banda El Salvador Grande como su Gente en Los Ángeles

Los jóvenes de la Banda El Salvador Grande como su Gente se presentaron esta tarde en la escuela Miguel Contreras de Los Ángeles, dónde cientos de hermanos lejanos se dieron cita para apoyar a los artistas de la banda.

En medio de azul y blanco por todos lados los jóvenes de la banda deleitaron al público con canciones como Felicidad, el Ausente, Mi país, Berlín, las Comaleras, las Cortadoras, la Bala, entre otras que hicieron soltar las lágrimas a más de uno de los asistentes al traer nostalgia por el bello El Salvador.

María Linares, quien lleva más de 10 años viviendo en Los Ángeles, no pudo contener su emoción y nos contó, que desde que llegó a EUA no ha logrado regresar al país que la vio nacer, El Salvador, “cuando me enteré que se iban a estar presentando aquí en Los Ángeles, me emocioné muchísimo porque cuando uno ya pasé mucho tiempo sin los suyos, prestaciones como está nos reconectan, no perdí el tiempo y compré mi entrada y ha valido la pena”.

Enot Rubio, coordinador del Comité Salvadoreño El Piche, agredeció a todas las personas que llegaron a apoyar a la banda “es un sueño hecho realidad para todos estos jóvenes y gracias a Dios lo hemos logramos cumplir, al igual que al apoyo de todas esas personas y empresas que han ayudo a poner el alto el nombre de El Salvador”.

Los miembros de la banda lograron reunirse con sus familiares, ambos agredecieron la oportunidad de reencontrarse, Alicia Guevara llevaba 7 años sin ver a su sobrina y expresó que se siente muy orgullosa “tantos años sin vernos y ver a Jennifer tocando el trombón me llena de orgullo por saber que está representando a nuestro país”.

Por su parte, Jennifer Machado, digna representante de Juayua, contó que no veía a su tía desde el pasado Desfile de las Rosas, dónde también tuvo la oportunidad de participar, “me siento muy feliz por qué estás son las oportunidades que me permiten reencontrarme con mi familia y al mismo tiempo dejar en alto el nombre de mi país”.

Sin embargo, había personas que se acercaron a los integrantes de la banda sin necesidad de ser familiares, un maravilloso ejemplo es Ana de Ortega originaria de Santa Tecla, pero que tiene más de 40 años viviendo en Los Ángeles, ella le llevó un presenté a una de las más pequeñas de la banda, María José Escobar de 12 años, de la delegación de Cojutepeque.

“Yo ví un vídeo en el que salía María José y ver la forma en que se expresaba a tan corta edad me sorprendió, ademas, mi nieta me dijo que quería regalarle algo y decidimos buscarla hoy, también, yo creo que hay que apoyar siempre a nuestro pueblo salvadoreño y no olvidar nuestras raíces”.

Este concierto sirve de preparación para el gran debut de la banda El Salvador Grande como su Gente en el Desfile de las Rosas este primero de enero.