Estados Unidos anunció un nuevo paquete económico de US$252 millones para El Salvador, Guatemala y Honduras, con el objetivo de «ayudar a la región a construir un futuro seguro y próspero para sus ciudadanos», expresó el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Today I announced the Administration’s intent to provide $252 million in additional U.S. foreign assistance to El Salvador, Guatemala, and Honduras. The United States remains committed to helping the region build secure and prosperous futures for their citizens at home.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 24, 2020