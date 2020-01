Un paciente en el estado de Washington, ha sido diagnosticado con coronavirus, este es el primer caso confirmado de este tipo de neumonía en Estados Unidos, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) .

The first human infection with new #coronavirus (#2019-nCoV) has been reported in the US in a person who recently traveled to Wuhan, China. Additional cases in travelers have been reported in Thailand, Japan, and The Republic of Korea. https://t.co/bbH7gGPuyh pic.twitter.com/cGvFc4DYDZ

— CDC (@CDCgov) January 21, 2020