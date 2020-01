El Departamento de Estado de los Estados Unidos, anunció una sanción en contra de 13 militares salvadoreños por su vinculación con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y de dos mujeres trabajadoras de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ocurrido el 16 de noviembre de 1989.

Today, @StateDept publicly designated 13 former military officials from #ElSalvador for gross violations of #HumanRights. We use many tools to promote accountability for abuse committed by all sides and seek justice for victims whenever and wherever abuses occur.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 29, 2020