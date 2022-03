Estambul será la nueva sede para las delegaciones negociadoras de Ucrania y Rusia

La ciudad turca de Estambul acogerá una nueva ronda de contactos entre las delegaciones negociadoras de Ucrania y Rusia, según las autoridades de los tres países implicados, si bien por ahora no está clara la fecha.



David Arajamia, líder del bloque parlamentario de Servidor del Pueblo, el partido del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y parte de la delegación, ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que «la nueva ronda de conversaciones cara a cara entre las delegaciones tendrá lugar en Turquía entre el 28 y el 30 de marzo».



Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, mencionó que «es improbable» que los contactos se retomen durante la jornada. «De hecho, hoy viajan las delegaciones. Esperamos que esto pase mañana, en teoría», explicó , según la agencia rusa de noticias Interfax.



Peskov destacó que «por ahora no se puede hablar de progresos», si bien ha matizado que «el hecho de que se haya decidido continuar con las reuniones cara a cara es importante».



«Por ahora nos ceñimos a la política de no publicar detalles relacionados con las conversaciones», agregó.



La Presidencia turca indicó a última hora del domingo tras una conversación telefónica entre los mandatarios de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, que la próxima reunión tendría lugar en Estambul, sin facilitar una fecha concreta.



Durante la conversación, Erdogan hizo hincapié en la necesidad de decretar un alto el fuego inmediato que derive en un acuerdo de paz para aliviar la crisis humanitaria, al tiempo que resaltó que Ankara trabajará para intentar conseguirlo, según la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.



La ciudad turca de Antalya acogió el 10 de marzo el primer y hasta ahora único encuentro cara a cara entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente. Bielorrusia ha sido escenario de varios encuentros entre las delegaciones negociadoras.





