EUA advierte a sus ciudadanos sobre el aumento de agresiones sexuales en España

La Embajada de Estados Unidos en España ha publicado una alerta de seguridad ante el “aumento constante” del número de agresiones sexuales en el país europeo que se ha registrado en los últimos cinco años.

Security Alert #Spain The Spanish Ministry of Interior reports a steady increase in the number of sexual assaults nationally over the past five years. This includes a rise in sexual assault against young U.S. citizen visitors and students throughout Spain. https://t.co/SjkLSD0BDP

