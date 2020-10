La actriz Fernanda Castillo, ha decidido compartir más detalles del embarazo del bebé que espera con el también actor Erik Hayser, informando primeramente que están a la espera de un varón.

Asimismo, Castillo compartió la experiencia de estar encinta en este periodo de pandemia: “La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo” “[Pese a la pandemia] he tratado de mantenerme, no solamente sana físicamente, sino mentalmente y me ha ayudado también a hacer una burbuja con Erik [Hayser] y poder estar aquí [en casa] cuidándome. Me siento muy contenta; estoy muy ilusionada. Creo que nunca me había sentido tan emocionada en este proceso “, añadió.

La mexicana también reveló que su pareja sentimental ha experimentado malestares durante su embarazo y explicó que el estar en casa les ha permitido disfrutar este momento de espera juntos.

“Al principio [a Erik le dieron] un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos a Erik de los que me han dado a mí. Él antes no era nada dulcero y ahora se ha vuelto dulcero a partir de este proceso” relató la actriz.

“Hemos tenido la oportunidad de estar aquí los dos viviendo este proceso muy de cerquita y juntos. Estamos muy divertidos viendo cómo vamos cambiando y cómo nos vamos emocionando en el proceso” agregó.

Castillo asegura que el star embarazada le ha permitido tener otra visión de las cosas, pues las ve con un cristal diferente “con un cristal de agradecimiento, de mucha luz”.

Con información de People en Español.