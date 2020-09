Redacción: Maricela Sorto

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta es una peruana polifacética nacida en Lima, su pasión por las artes la ha llevado a ser cantante, pintora, actriz, poeta y columnista, así como también se desempeña como terapista de lenguaje. Su interés por adentrarse a este mundo es influenciado por la familia de artistas en la que creció.

Por lo que la entrevistamos para conocer más acerca de su vida, su versatilidad en el arte y sus nuevos proyectos.

COMIENZOS EN LA LITERATURA

La peruana nos comentaba que a pesar de que por parte de sus padres y abuelos su influencia fue más que todo musical, siempre le ha gustado leer y su interés por esta rama de la educación artística surgió a la edad de 10 años cuando en el colegio la mandaron a buscar una biografía de Abraham Valdelomar.

“Resulta que cuando buscó a este autor, para empezar, era un autor que es muy sobresaliente en cuentos, muy sobresaliente en la poesía, muy sobresaliente en obras teatrales, entonces me llamó bastante la atención su biografía, pero también un poema que aún leo y que se llama El hermano ausente en la cena pascual.”, no comentaba Gutiérrez.

El poema de Abraham Valdelomar marcó un antes y un después de la vida de Fiorella en la literatura, pues cuando Fiorella lo interpreto por tercera vez, sintió un pequeño dolor que se puso a llorar, al pensar que el vacío en la mesa que menciona el poema podía ser en algún futuro algún familiar.

“Podía ser mi abuela, mi papá o alguno de mis hermanos. Entonces esta manera de interpretar esta poesía me inspiró bastante, y pensé a esa edad que escribir era hacer magia y que a mí me gustaría en el futuro hacer magia, por eso siempre me imaginé de abuelita escribiendo”, nos expresaba la peruana.

Desde ahí, Gutiérrez comenzó a incursionar en este arte, empezó a realizar frases, las cuales recortaba y guardaba en el bolsillo de su mochila y los entregaba a sus compañeras cuando se sentían mal o tenían problemas.

“Yo les daba una frase y ellas los leían y les gustaba, pero sucede que a medida que íbamos teniendo más edad sucedió eso de los enamorados, entonces ahí empezaba ya a escribir los poemas”, nos contaba Fiorella.

Pero a pesar de sentir esa vocación por los escritos, la peruana nos decía que durante años la acompaño la vergüenza, pues le costaba mucho poder presentarse en un recital a leer sus poemas, “la primera vez que me presente parecía un robot”, recuerda.

Para realizar sus poemas se inspira en todo a su alrededor “Lo que tú has vivido, lo que tú has leído, lo que tú has escuchado, lo que tú has hecho y lo que tal vez seguro has pensado y todo eso influye”, nos decía.

LIBRO “LOS CAMINOS DE FLORENCIA”

El libro “Los caminos de Florencia” es una promesa de amor nos comentaba Fiorella, pues es en honor a su abuela, quien padeció de diabetes y mientras la cuidaba en la etapa más terrible de la enfermedad, le hace ella la promesa de que escribirá un libro y le pondría su nombre.

“En una etapa en donde ella estaba ya mal y que sentía dolor mucho dolor por la misma enfermedad, yo como para aliviarle el dolor le dije a ella mamá Pencha, como le decíamos normalmente, voy a escribir un libro y voy a ponerle tu nombre y ese libro lo voy a dedicar a ti, entonces mi abuelita se empezó a reír, y yo dije bueno de seguro no me cree y yo también me comencé a reír pero fue un momento que en medio del dolor le trate de sacar una sonrisa y allí le hice esa promesa”, nos expresaba Gutiérrez.

Fue así como en el 2018 se arma de valor y sale la primera publicación del libro, el cual abarca diferentes temas que comprende la vida, como lo es el amor, la muerte, el tiempo entre otros; “es un libro también que te ayuda a interpretar los distintos conceptos que nosotros tenemos en la vida” dice Fiorella.

Además, nos comentaba Gutiérrez que “Los caminos de Florencia” también contiene muchos términos relacionados a anatomía, geometría, biología y más para que a parte de ser un poemario sea educativo y les sirva a los lectores a buscar términos.

“De hecho yo me he presentado aquí en Lima y en algunas provincias, en muchos colegios a dar charlas sobre el libro, y pues están estudiándolo para que pueda servir a los estudiantes, porque abarca bastantes temas, no se centra sólo en el amor o en la melancolía, sino que abarca todo todos los aspectos de la vida entonces es un libro muy importante y útil para la gente”, añadía la artista.

El libro se encuentra de manera física en librerías en Lima Perú, y de manera digital lo pueden solicitar ubicándola en su página de Facebook Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta o en su WhatsApp +51936549171 a tan sólo 5 soles ($1.42); “Prácticamente está regalado el libro pero lo hago con el objetivo no tanto de ganar dinero sino de que más gente pueda tener y embarcarse en este mundo de poesía, una poesía muy propia” dice Fiorella.

INICIOS EN EL TEATRO

La artista nos comentaba que el teatro ha sido una pasión para ella incluso antes del teatro, pues desde los cinco años salía a actuar e interpretar personajes, que iban desde se una bailarina, una costeñita y muchos más.

“Recuerdo una anécdota una vez, salí a interpretar un ratoncito y como yo estaba llenita de niña, mi mamá me había cocido el traje y yo tenía que pasar por debajo de una silla pequeña, pero resulta que estaba pasando debajo de la silla como un ratoncito y me quedé atorada, entonces tuvieron que levantarla y salí. Todo el mundo se empezó a reír, pero yo también me reí, o sea en mi inocencia yo nunca me sentí mal, es más me causaba gracia, entonces así se podría decir que comencé a incursionar en el mundo de la actuación”, nos contaba emocionada Fiorella.

También nos comentaba que todas las profesoras ya sabían que ella actuaría en cualquiera de los eventos que realizaban, y que su mamá era la que le ayudaba a buscar los trajes, o muchas veces los hacían, le ayudaba a su caracterización, al maquillaje y eso era algo que le encantaba.

OBRA DE TEATRO “QUIERO SER MÚSICO”

Escribió una obra teatral llamada “Quiero ser músico” la cual está inspirada en personas con discapacidad, la obra trata de que cada personaje toca un instrumento musical, mientras alguien va narrando dentro de la obra, la idea surge después de que la artista peruana trabajara en un centro para chicos con habilidades diferentes.

“Tenía que crear esta obra y en realidad fue una experiencia muy bonita, es muy lindo porque estos chicos me mostraron que tenían un gran corazón, te brindan bastante amor, yo creo que te hace mejor persona, más feliz”, nos decía Florencia.

OBRA DE TEATRO “LA LLEGADA INESPERADA”

También cuenta con la obra “La llegada inesperada” la cual ha sido publicada en diarios nacionales e internacionales, además de ser presentada en el teatro bajo su dirección, representando a uno de los personajes principales.

La obra tiene una cara diferente a la anterior, pues se trata acerca de una madre alcohólica que tiene una hija la cual es violada por uno de los hombres que lleva, pero esta decide no creerle y culparla lo cual hace que la joven se vaya de la casa estando embarazada, al no poder continuar con sus estudios y por la influencia de una amiga decide prostituirse, su hija crece y estudia, pero a mitad camino sale embarazada de su novio la cual la deja porque se da cuenta de la profesión de su mamá.

“Es algo que a mí me costó tanto hacer, porque tuve que hospedarme dos días en un hotel en medio de chicas y trans que se prostituyen y tuve que salir en la madrugada a entrevistarlos a ver qué me inspiraba el lugar, que sensaciones me daba para poder crear la obra teatral”, nos expresa Gutiérrez.

Para ella las obras sirven para manifestarte y contribuir de alguna manera pues con la obra se da a conocer un problema social que todavía se vive; “no podemos ser ajenos a eso y no se de alguna otra manera puedes hacer reflexionar a las autoridades y a toda la sociedad creo que de alguna u otra manera hacer arte sirve para esto para poder también aportar nuestro grano de arena a la sociedad”, nos decía.

SU FACETA COMO CANTANTE

Está nace desde muy pequeña, cantaba en el coro de su parroquia, cuando su hermana la llevo, y fue quien la impulsó, ya que nos comentaba que ella era bastante temerosa, a pesar de que ya actuaba.

Actualmente forma parte de la banda de rock “12 Universos” con quienes actualmente se encuentra realizando algunos covers, entre estos de algunas canciones de Rata Blanca, de quienes Fiorella es fan, “Yo soy fanática de ellos, admiro mucho este hombre, la gran voz que tiene, como canta pues en realidad me parece estupendo las notas son increíbles” nos dijo emocionada.

Asimismo, tiene sus proyectos como solista, pues se encuentra componiendo canciones, las cuales presenta en eventos, “por mi lado estoy como cantautora pues hago mis proyectos con música propia”, añadió.

Además, nos expresaba que no hay una de sus facetas que prefiera más hacer, que, si alguien la pusiera a elegir a que dedicarse de todas ellas, le diría que, a todas, porque se siente muy cómoda con todas, así como también nos contaba que ha empezado también a bailar.

LIMITANTES DEBIDO A LA PANDEMIA

Antes de la pandemia Fiorella se dedicaba a laborar como terapista de lenguaje de manera particular, por lo que se movilizaba al domicilio de sus clientes, pero debido a la pandemia ya no puede ir a darlas, por lo que ahora lo hace por vía zoom.

Otra de las cosas que la peruana tuvo que frenar, fueron los ensayos que realizaba con la banda “12 Universos”, ensayos que hasta hace poco ha retomado y donde se encuentra realizando los covers.

Así como también decidió durante el encierro, contactar a sus amigos periodistas y escritores para empezó a ofrecer sus servicios como columnista, por lo que actualmente se encuentra colaborando para siete diarios del Perú y dos diarios extranjeros.

“En esas columnas abordó temas de la actualidad, referente a la pandemia, también tocó temas sociales, políticos y doy algunas recomendaciones para poder sobrellevar esta pandemia, toco el tema de la salud mental, ya que es un tema muy importante ya que debido a esto puede haber muchos suicidios, depresión y más”, explicaba Gutiérrez.

PREMIO MUNDIAL A LA EXCELENCIA LITERARIA

La artista polifacética recibió el PREMIO MUNDIAL A LA EXCELENCIA LITERARIA 2019-2020 en reconocimiento a su trabajo y aporte a favor de la Literatura Nacional y Mundial, el cual le entregaron en Urubamba, Cusco-Perú, Febrero de este año.

“El premio fue hermoso, yo siempre me siento dichosa de recibir cualquier premio, cualquier certificado, cualquiera así sea mención, porque es en agradecimiento a tu trabajo que con tanto esfuerzo vienes haciendo y te hace sentir muy dichosa, te hace sentir que nada es por gusto, en realidad no me lo esperaba, pero es bonito cuando hay un reconocimiento al trabajo que uno realizó” nos decía muy emocionada.

“Para mí fue todo un honor estar con gente destacada, gentes de mucha experiencia, creo que la más joven era yo, incluso creo que también era la única que tenía un único libro publicado, la mayoría tenía pues una trayectoria muy larga, entonces yo me sentía muy dichosa” agregó.

Así como también expresaba que esperaba que este premio que le otorgaron sirviera para incentivar a los jóvenes, que no solo los que tienen 40 libros publicados reciben premios y que den a conocer sus obras.

PROYECTOS A FUTURO

“Estoy preparando una novela para el año que viene , esta trata de un joven pero que vive en el mundo de la muerte y como es su vida allí, sus creencias, sus reglas y un montón de literatura fantástica va acompañar esta novela, se podría decir que es una novela o futurista y en realidad yo quiero que sea excelente, así que la estoy preparando con bastante calma, con bastante tiempo y quiero que sea pues una obra una señora obra literaria, la obra está basada en los sueños”, nos adelantó.

También tiene el proyecto de publicar una historieta la cual se llama “Florencia”, en donde el personaje es una niña huancaína que asiste al colegio y es criada por sus abuelos, la cual sufre discriminación por como habla, por como se viste, por como es en realidad, ya que ella viene de provincia y es algo que pasa bastante en Lima nos comentaba.

“La discriminación lastimosamente todavía se da no se ha eliminado, ni el racismo se ha eliminado y esta historieta aborda esos temas, más que nada de una manera de educar a la gente y le quitarle ese pensamiento brutal y malo” dijo Fiorella. “Así como también queremos exterminar el covid-19, así también deberíamos terminar este virus que existe todavía en la sociedad creo que de alguna u otra manera nos ha seguido” añadió.

Para enterarse de sus actividades pueden seguirla en sus Redes sociales:

FB:

Instagram: gutierrezlupinta

Twitter: @fiore2428