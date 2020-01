Florida compró un terreno en los Everglades para salvarlo de la explotación petrolera

El estado de Florida llegó a un acuerdo para comprar un terreno de 20,000 hectáreas en los Everglades que estaba programado para la producción de petróleo, anunció el gobernador a través de Facebook.

El gobernador, Ron DeSantis, dijo que será la mayor adquisición de humedales en una década, ubicada en el corazón de los Everglades, al oeste del condado de Broward.

I’m pleased to announce that @FLDEPNews has reached an agreement with Kanter Real Estate that will allow for the purchase of 20,000 acres of critical wetlands in the Everglades. pic.twitter.com/5EofibCFHp

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 15, 2020