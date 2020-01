Fuertes vientos mantienen en alerta al sur de California

Un sistema de baja presión empujará los vientos de Santa Ana desde el desierto hacia las montañas y los valles del sur de California, y se pronostica que las ráfagas alcancen entre 60 a 65 mph en algunas zonas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés).

Here are the strongest wind gusts today (in mph): Whitaker Peak 96 Boney Mtn 70 Montecito Hills 70 Tepusquet 64 Gaviota Hills 62 #CAwx #LAwind #SBAwind pic.twitter.com/hmmOdr7hRS

La advertencia para las zonas de montañas del condado de Los Ángeles comenzó desde las primeras horas del domingo y continuará vigente hasta hoy a las 3 p. m. De acuerdo con el pronóstico, los vientos del norte alcanzarán las 25 mph a 40 mph, con ráfagas de hasta 65 mph, dijo el NWS.

Para el área interior o central del condado, los vientos golpearán las autopistas 15, 10 y 215 y la autopista 210 a la altura del Cajón Pass.

Al mismo tiempo, en las montañas de Santa Mónica, la advertencia detalla la misma fuerza de vientos que para Los Ángeles, con riesgos en las carreteras de las zonas del cañón en las montañas que conducen a la zona de las playas.

High Wind Warnings extended through Monday afternoon! Gusts to 65 mph mtns, and 45-50 mph for the coast & valleys from SBA Co to L.A. County! #SoCal #LAweather #LAwind pic.twitter.com/CMDAqmKTpM

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 5, 2020