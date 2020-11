Goya Foods, la compañía de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos, entrega 300,000 libras de alimentos a los países centroamericanos: Honduras, El Salvador y Guatemala.

La donación es parte de la campaña de la empresa #GoyaGivesGlobal, que se encuentra en curso. La distribución comenzó con la ayuda del Plan Trifinio, el cual está dedicado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas en la región de Trifinio, en Centroamérica.

Según el comunicado la comida ha sido enviada directamente desde las instalaciones de Goya en Texas a Trifinio, un territorio de 7.541 km2, donde se unen las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras formando 49 municipios. El 70% de casi un millón de habitantes vive en zonas rurales y necesitan desesperadamente alimentos y agua.

Mientras trabajan con las autoridades municipales que forman parte de la región transfronteriza y un grupo de jóvenes y mujeres voluntarias, Plan Trifinio ha garantizado el transporte seguro y la entrega de bolsas, con un peso de 20 libras de alimentos cada una, a las personas de cada región.

«Nos hemos enfrentado a una crisis mundial sin precedentes que nos ha afectado a todos. Nuestra campaña #GoyaGivesGlobal demuestra el historial de Goya de brindar asistencia crítica a las personas que más la necesitan, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo y haremos todo lo posible para ayudar a los necesitados», dijo Bob Unanue, presidente de Goya Foods.

En tiempos difíciles Goya está a la vanguardia de los esfuerzos de ayuda humanitaria y en casos de desastres, proporcionando millones de libras de alimentos en todo el mundo. A través de Goya Gives, un programa global comprometido con la promoción del bienestar general de las comunidades, a través de la responsabilidad social, las iniciativas ambientales y los valores de la empresa, Goya apoya cada año cerca de 300 iniciativas benéficas, becas y eventos. Desde el inicio de la pandemia, la empresa ha donado un total de 2,5 millones de libras de alimentos y 20.000 máscaras protectoras.

Our work continues… Goya Donates 300,000 Pounds Of Food To the people of Honduras, El Salvador, And Guatemala #GoyaGivesGlobal @PlanTrifinioHN #GoyaGives #COVID19 pic.twitter.com/2DDUVoz8a4

— Goya Foods (@GoyaFoods) October 29, 2020