Legacy Health Endowment (LHE) publicó una guía para padres sobre las redes sociales titulada, PARENTS -What You Wish You Knew: A Quick Guide to the Basics of Social Media (and the Potential Risks for Children and Teens). La guía tiene como objetivo ayudar a los padres y tutores a comprender realmente el uso de las redes sociales por parte de sus hijos, así como sus posibles repercusiones en la salud mental de los mismos.

Los lectores pueden conocer los riesgos potenciales de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y Snapchat, las aplicaciones de redes sociales más descargadas hasta la fecha, la guía ofrece una visión general, consejos sobre lo que hay que tener en cuenta e instrucciones claras que los padres pueden utilizar para mejorar la seguridad de sus hijos y adolescentes.

Incluye un glosario de términos populares, así como información sobre herramientas de gestión de la seguridad en línea, organizaciones para el uso seguro de los medios de comunicación y organizaciones de salud mental, y las aplicaciones más populares que sus niños y adolescentes posiblemente estén usando.

“Hay información que sale continuamente afirmando que existe una correlación entre el aumento del uso de las redes sociales y la salud mental pobre. Ha quedado claro que educar a los padres y tutores sería útil y de gran impacto”, compartió Jeffrey Lewis, presidente y CEO de LHE.

La guía ha recibido numerosos respaldos de expertos nacionales y locales, entre ellos Collin Kartchner, orador de TEDx y fundador de Save the Kids, un movimiento nacional que ayuda a las personas a superar los efectos negativos de las redes sociales y la adicción a la pantalla.

“Esta guía sobre las redes sociales será un gran recurso para los padres para ayudarles a entender cómo funcionan los diversos medios de comunicación social y el posible impacto en la salud comportamental de sus hijos”, expresó la Dra. Sunita Saini, MD FAAP, una pediatra certificada con sede en California.

La Dra. Saini, expuso que el acceso excesivo a las redes sociales y a los medios de comunicación, en general, puede significar que los niños no tengan suficiente tiempo durante el día para jugar, estudiar, comunicarse en persona con otros o incluso dormir. La idea es equilibrar el uso de los medios, y que los padres entiendan las consecuencias de sus inacciones.