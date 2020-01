Gustavo Dudamel seguirá al frente de la Filarmónica de Los Ángeles hasta 2026

La Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) anunció que renovará el contrato al director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel para que siga al frente de la institución hasta el año 2026.

Bravo, Gustavo! We are thrilled to announce that Gustavo Dudamel will continue as the LA Phil’s Music & Artistic Director through our 2025/26 season. “I am full of expectation and energy as we open the next chapter of our artistic partnership…” – @GustavoDudamel pic.twitter.com/U01hvX1Uv1

— LA Phil (@LAPhil) January 15, 2020