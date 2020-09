Este aviso fue autorizado por un Tribunal Federal que no constituye requerimiento alguno por parte de un abogado.

Varios fabricantes de baterías de iones de litio 1 pagaran USD 113,45 millones en acuerdos para subsanar reclamaciones recibidas con respecto a que habrían fijado el precio de las baterías de iones de litio, lo que causó que personas y empresas tuvieran que pagar en exceso por productos como computadoras portátiles, herramientas eléctricas, cámaras, teléfonos celulares o baterías de reemplazo para cualquiera de estos productos.

Un tribunal federal aprobó con antelación los acuerdos, pero ahora está considerando si aprueba un plan corregido de distribución de acuerdos.

A las personas que compraron indirectamente una batería o paquete de baterías de iones de litio, fabricado por los demandados, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de mayo de 2011, es posible que usted resulte afectado por el cambio en el plan de distribución.

Esto incluye productos terminados que contienen de estas baterías como los siguentes:

Computadoras portátiles Herramientas eléctricas Cámaras de video Teléfonos celulares, computadoras tipo tableta, cámaras y reproductores de audio digitales Baterías de repuesto para cualquiera de estos productos.

Quienes compraron productos pertenecientes al numeral cinco o productos no especificados, sólo podrán presentar reclamaciones para lo recaudado a partir del acuerdo de Sony. «Indirectamente» quiere decir haber comprado el producto de un tercero diferente del fabricante de la batería, por ejemplo, una tienda minorista.

El plan de distribución de los fondos del acuerdo no es definitivo, y el tribunal podría cambiarlo después de considerar cualesquiera y todas las objeciones presentadas por los miembros de la demanda. Si el tribunal llegara a determinar que es apropiado hacer cambios a la asignación de fondos del acuerdo, tales cambios se publicarán en el sitio web de la demanda (www.reversethecharge.com), donde también se podrán encontrar más detalles acerca de los acuerdos. El tribunal podrá determinar, a su criterio, que no se pague cualquier acuerdo «de minimis» en el que el valor demandado no justifique el costo de distribución.

Usted puede presentar objeciones al plan corregido de distribución de acuerdos, por escrito, antes del 16 de noviembre de 2020 ya que el tribunal llevará a cabo una audiencia de equidad final el 8 de diciembre de 2020, a las 2:00 p. m., para considerar si aprueba o modifica el plan corregido de distribución de acuerdos. La audiencia se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, el enlace estará publicado en el sitio web PACER del tribunal y en el sitio web de la demanda.

Fuente: United States District Court for the Northern District of California