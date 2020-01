Las autoridades estadounidenses continúan investigando las causas del trágico accidente que acabó con la vida del legendario basquetbolista Kobe Bryant, su hija Gianna y otros siete tripulantes, quienes se dirigían en helicóptero a hacia Thousand Oaks, California.

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informaron que el helicóptero en que se accidentaron no estaba equipado con registradores de vuelo, por lo que no contaba con cajas negras, sin embargo, destacaron que ese modelo no requería que sea obligatorio llevarla.

Una de las hipótesis preliminares sobre las causas del impacto del helicóptero en una colina a 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles es que se debió a un error del piloto debido a las malas condiciones meteorológicas.

NTSB investigators reviewing coordinates to prepare a drone for mapping the Jan. 26 helicopter crash site in Calabasas, CA. pic.twitter.com/SbSX67vNEF — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 28, 2020

La NTSB aseguró que no ve ningún componente criminal en la investigación de las circunstancias y las causas del accidente del helicóptero.

Este organismo informó que permanecerá en el lugar de la tragedia durante cinco días para recolectar pruebas perecederas y continuar investigando todas las posibles causas del accidente, desde las acciones del piloto, Ara Zobayan, hasta la información sobre el clima y el estado de la aeronave.