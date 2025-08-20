Hemorroides: Causar síntomas

Las hemorroides son paquetes vasculares que forman parte de la anatomía normal de los seres humanos, y se encuentran ubicadas en la parte inferior del aparato digestivo, es decir en el ano.

Las hemorroides ejercen un papel importante en la continencia de las heces, asi como en el reconocimiento del material que contiene el recto (gases, materia fecal liquida o materia fecal solida). Se clasifican en hemorroides internas (ubicadas en la parte interna del ano) y externas (porque se forman en la parte externa del canal anal).

Las hemorroides pueden inflamarse y causar síntomas, entonces es llamada enfermedad

hemorroidal. Y estas pueden ser causadas por esfuerzo al defecar, estreñimiento, episodios de

diarrea, permanecer sentado por mucho tiempo especialmente en el inodoro, ciertas actividades

físicas por ejemplo el levantamiento de pesas, el sexo anal, embarazo o ciertas enfermedades

como cirrosis hepática.

La enfermedad hemorroidal interna se caracterizan porque las hemorroides internas se inflaman,

esto hace que el paso de las heces las traumaticen, produciendo diversos síntomas que pueden

variar entre sangrado, picazón anal, sensación de ano húmedo o sensación de masa en el ano.

La enfermedad hemorroidal interna puede clasificarse en 4 grados diferentes:

