Esther Morales, la hermana mayor del expresidente de Bolivia, Evo Morales, murió en la madrugada del domingo, a los 70 años en el hospital Oruro Corea, debido a un cuadro agravado de coronavirus.

Según el periódico La Patria, Esther sufría una enfermedad preexistente, y se encontraba internada desde hace días tras contagiarse de coronavirus, en primera instancia se encontraba en el hospital General San Juan de Dios, pero luego de complicarse su estado y requerir terapia intensiva se traslado al hospital Oruro Corea, donde acabó perdiendo la vida.

“Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en paz descanse”, publicó el exmandatario en Twitter.

Asimismo, Morales publicó “Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará”, un duro reclamo político que hizo desde Argentina, donde continúa exiliado.

Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará. pic.twitter.com/PBEmWJssak — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 16, 2020

Esther Morales se dedicaba al comercio, y no llegó a incursionar en la política pese a sus deseos de convertirse en primera dama, porque Evo Morales no tenía esposa, pero el ex mandatario no se lo permitió.

Con una población de 11 millones de habitantes, la pandemia del coronavirus ha dejado en Bolivia alrededor de 100 mil contagios,36,491 personas recuperadas y más de 4,000 muertes.