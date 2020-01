Humo de los devastadores incendios en Australia podría darle la vuelta al mundo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este martes que el humo causado por los devastadores incendios que afectan Australia, que ya se detectó al otro lado del Pacífico en Sudamérica, podría dar la vuelta al mundo en las condiciones actuales.

“Satélites de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran que el humo, visible ya en Chile y Argentina, está en camino de circunnavegar el planeta”, señaló en rueda de prensa en Ginebra la portavoz de la OMM Clare Nullis.

Los incendios en Australia, que causaron más de una veintena de muertes, destruyeron cientos de casas y generaron graves pérdidas económicas, provocan además un empeoramiento de la calidad del aire que supone “una amenaza para la salud”, recordó la fuente oficial.

While the situation on the ground has globally improved and focus shifted to containment and recovery activities, the #Australia #BushfireCrisis remains very serious…

Today's #Sentinel3 🇪🇺🛰️ acquisition over #NewSouthWales and #Victoria shows (black) massive burn scars & smoke pic.twitter.com/AXSog9ZPjW

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 7, 2020