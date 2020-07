Hanna, el primer huracán de la temporada atlántica, se fortaleció este sábado cerca de la costa de Texas, en el Golfo de México, mientras que Gonzalo rebajo a una depresión tropical en el sureste del Mar Caribe, de acuerdo a la información dada por el Centro Nacional de Huracanes.

Hurricane #Hanna Advisory 13: Hanna Continues to Move Inland Over Southern Texas. Still Producing Hurricane Conditions Near the Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 26, 2020