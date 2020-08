El huracán Laura de categoría 4 azotó la madrugada de este jueves con fuertes vientos la costa de Luisiana, lo cual obligó a evacuar a centenares de miles de personas de este estado del sur de Estados Unidos y de su vecino Texas ante la perspectiva de «catastróficas» crecidas.

Según informó en su boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de las 09H00 GMT que Laura se adentraba en Luisiana a 24 km/h como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 km/h con rachas más fuertes y tocó tierra en Cameron, Luisiana, con categoría 4, con vientos de 240 km/h.

At 1 am CDT, Hurricane #Laura has made landfall in southwestern Louisiana near Cameron as a category 4 #hurricane. Maximum sustained winds were 150 mph, with a minimum central pressure of 938 mb. Potentially catastrophic impacts will continue. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GVWRnmGejy

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020