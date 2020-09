El Bobcat Fire se ha convertido en el incendio más grande en el condado de Los Ángeles desde el pasado domingo y sigue creciendo y amenazando comunidades al sur de California, por lo que las autoridades emitieron una orden de evacuación en algunas zonas cercanas al fuego.

Las zonas que se deben de evacuar son

Residencias a lo largo del Angeles Crest Highway, entre Angeles Forest Highway y el Highway 39.

Las áreas de Juniper Hills, Devils Punch Bowl, Paradise Springs.

Crystal Lake, el este del San Gabriel River y Camp Williams.

El área sur del Highway 138, el norte de Big Rock Creek, el este de la calle 87th and el oeste de Largo Vista Road

La zona sur de of 138th Street East, el norte de Big Pine Highway y Highway 2, el este de Largo Vista Road y el oeste de la calle 263rd E.

El sur del Highway 138, el norte de East Avenue W-14, este de 155th Street E y el extremo oeste de West de 165th Street E.

También las autoridades han informado de una posible evacuación para las áreas de Pasadena, Altadena, Wrightwood, el sur de Pearblossom Highway, este y norte de Angeles Forest Highway, norte y oeste de Mr. Emma Rd, el este de y sur del Highway 122.

El incendio que inició el pasado 6 de septiembre en el área de Azusa, ha quemado hasta la mañana de ayer un total de 105,345 acres y presenta una contención de 15%.

An evacuation warning has been issued for the residents in the areas indicated in the attached document. @Angeles_NF @LACoFDPIO pic.twitter.com/3in3DxQk86

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 21, 2020