El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti anunció un nuevo programa piloto que instalará cámaras de temperatura para monitorear a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en búsqueda de síntomas del COVID19.

We are announcing today with the @MayorOfLA that LAX will begin a Terminal Wellness Pilot Program tomorrow, testing advanced thermal imaging cameras that can detect elevated body temperatures. This test is voluntary at Tom Bradley Intl. Terminal. #TravelSafely pic.twitter.com/HHNcirmNkj

— LAX Airport (@flyLAXairport) June 22, 2020