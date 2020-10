View this post on Instagram

Hace un mes que Matías llegó a nuestras vidas y ha sido el más hermoso, más lleno de amor, más feliz y pleno de nuestra existencia 🥰😍💕👶🏻… @matiasrangeles @angelesraul • Pero les confieso también ha sido el más estresante, pasando horas en esta silla, sobretodo porque el tema de la lactancia ha sido difícil 😖, mi respeto y admiración a todas las mamis 🤱🏼 • No es fácil sobretodo cuando no sabes cómo hacerlo y tú bebé parece no satisfacerse con lo que le das 😰 ese fue mi caso al principio y aunque me desespero en momentos, no bajo la guardia ni me doy por vencida 👊🏼 Cuando veo esta carita y esa sonrisa cada vez que mami le da de comer, todo vale la pena, incluso el dolor intenso que podemos llegar a sentir! • Si te identificas, te digo ánimo Mami lo estás haciendo excelente, eres una guerrera y estás hecha para esto! YOU GOT THIS!!!! #newborn #babyboy