El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez, reveló a través de un video en su canal de YouTube que se contagió de coronavirus hace un tiempo, y conto como vivió este contagio y porque no lo contó antes.

Según dijo José Eduardo el era muy estricto con las medidas de prevención por lo que cree que se pudo contagiar del coronavirus en el aeropuerto, pues tuvo que salir “. «Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome mucho. Sin embargo, de regreso, en el aeropuerto para México pedí algo de comer, y cuando regreso a la Ciudad de México, un jueves. El domingo en la noche, me comienzo a sentir mal” agregó.

De acuerdo con Derbez, empezó con dolor de cabeza fuerte, con dolores musculares fuertes a tal grado que no podía sostener su celular, y con temperatura muy alta, sin embargo, no quería contarle a su familia como se sentía para no preocuparlos.

«Me puse muy mal, lloré bastante. No sabía cómo contarles y me puse muy mal. Primero respiré, me calmé y le avisé a mi mamá, mi padrastro, mi papá… diciéndoles poco a poco» añadió el actor mexicano.

Finalmente, el joven comentó que logró superar el coronavirus, y que ahora se encuentra bien de salud.