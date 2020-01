En el segundo día de juicio político contra el presidente Donald Trump, la oposición demócrata pidió que el Senado destituya al mandatario estadounidense, por su “corrupta” presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, al advertir que el mandatario podría buscar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre.

Time and time again, President Trump has shown he will continue to abuse his power, unless we hold him accountable.

The only appropriate remedy for a President of the United States so unwilling to be constrained by the rule of law?

Impeachment, and removal from office. pic.twitter.com/JOlxRLllUB

