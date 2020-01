Justicia para mi Papá

Una mujer, identificada como Jennifer González, expresó a los medios que necesita ayuda de la comunidad para dar con el paradero de los responsables que dejaron a su padre en estado de coma.

El pasado uno de enero, las autoridades reportaron a través de un comunicado, un incidente durante horas de la noche que dejo como resultado un hombre de 46 años de edad y cuyo nombre no ha sido revelado, en estado de coma. En el escrito también se detalla que la causa del accidente fue por furia al volante o alta velocidad.

“Mi padre es una de las personas más trabajadoras, gentiles y generosas”, expresó González. Por su parte, la Policía de Los Ángeles (LAPD) de la División Van Nuys, explicó que “la víctima estaba en su vehículo, detenida en una luz roja, rumbo al sur en la avenida Woodman sobre el bulevar Victory”, y agregaron que el vehículo de los sospechosos había viajado en la carretera de manera peligrosa, hacia el sur por la avenida Woodman y posteriormente se colocó detrás del vehículo del papá de Jennifer.

Un vídeo muestra el momento en el cual los involucrados salen de sus vehículos, que aún se desconoce el motivo, luego de el padre de Jennifer y los sujetos se enfrentan hasta que uno de los sospechosos golpea con fuerza la cabeza de la victima causando que esta rebote en el suelo y dejándolo inconsciente.

On Jan 1st at approx 9:30pm, this road rage assault occurred on Victory & Woodman, and the victim has not regained consciousness since. Suspects are described as 3 male Armenians, 20-30 yrs old, in a black Jeep w/ paper plates. Any info call LAPD Van Nuys Detectives 818-374-0062. pic.twitter.com/IHBO5MSUVn

