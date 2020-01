La actriz Claudia Álvarez, compartió un vídeo siendo madre

La actriz Claudia Álvarez, compartió en su cuenta de Instagram stories un clip en el que confesó que se despierta cada 2 horas y media para alimentar a su hija.

El pasado 26 de diciembre en Los Ángeles, California, dio a conocer la noticia del nacimiento de su hija. Ahora la actriz compartió un vídeo, en el que se le ve sin maquillaje y con una gran sonrisa.

“Mi primer vídeo después de ser mamá con cara de lactancia, despertando cada dos horas y media”, expresó Claudia.

Además, la actriz aún no decide si publicar fotografías de su hija, “Una parte de mí dice que sí y otra parte me dice que no. Muchas amigas no enseñan a sus bebés porque hay mucha inseguridad en el país y por otro lado porque ellos no están decidiendo ser figuras públicas, entonces tengo que hablar con Billy, aún no sé”, expresó.