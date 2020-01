La banda El Salvador Grande como su Gente pasa de la felicidad a la decepción

La Banda El Salvador Grande como su Gente se presentó en el tradicional Desfile de las Rosas que este año celebra su 131 edición.

El popular desfile es el más grande que se realiza en California e incia desde el bulevar Orange Grove y recorre 8 Kilómetros hasta llegar a la Calle Villa.

Este año, es la tercera ocasión que una banda salvadoreña participa en el Desfile de las Rosas y sin duda, los jóvenes no decepcionaron y dieron lo mejor que han aprendido durante estos dos años.

En todas las aceras se veían los colores azul y blanco que identifican a El Salvador, José Peña, asistente del evento y migueleño de nacimiento, cuenta que madrugó para estar en primera fila y poder disfrutar de las bellas interpretaciones de la banda, ” es un orgullo que ellos estén aquí y he escuchado varios comentarios negativos, pero el sobrino de un amigo toca en la banda y me consta que las cosas no son así como lo han vendido ciertas personas, mi respetos para todos los jóvenes que desfilan hoy y qué no les quede duda que son un orgullo salvadoreño”.

Por su parte, los integrantes de la banda El Salvador Grande como su Gente se sentían felices de ver su sueño hecho realidad, luego de más de dos años perseverando para conseguirlo.

Tras el anunció del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dónde aseguró que no dará más apoyo a la banda, los integrantes quedaron consternados, ya que muchos veían su esfuerzo y sacrificio de más de dos años hechados a la basura.

Hasta el momento la banda El Salvador Grande como su Gente no se ha pronunciado oficialmente.

Sin embargo, la delegación de Cojutepeque hizo un llamado a no caer en la desinformación y aclaró que a ellos nunca se les ha cobrado un centavo durante su tiempo en la banda.