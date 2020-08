Empleadas de los restaurantes respaldadas y representadas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el empleo de los Estados Unidos (EEOC), presentaron una demanda por acosos sexual por parte de un supervisor de los restaurantes Sol Mexican Grill por $50,000 para dar alivio equitativo para las mismas.

La demanda se presentó en el Conteo de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 26 de septiembre del año 2018, luego de intentar llegar a un acuerdo previo al litigio a través de un proceso de conciliación.

Las demandantes aseguraron que fueron objeto de acoso sexual por parte del supervisor por medio de comentarios y proposiciones sexuales no deseadas y contacto físico no deseado. Cuando las demandantes se quejaron del acoso la empresa no respondió adecuadamente, sino que tomo represalias en contra de las empleadas reduciendo sus horas laborales, haciendo despidos por no estar de acuerdo con dichas actitudes y por ser parte de las investigaciones en su contra.

Además de la compensación monetaria Sol Mexican Grill de $50,000 a dos víctimas de acoso se le ordeno bajo el decreto de consentimiento acatar como medidas cautelares la contratación de un consultor externo con experiencia en el cumplimiento del Título VII para investigar cualquier denuncia de acosos sexual y represalias. Además Sol Mexican Grill debe difundir una política de acosos sexual y brindar capacitaciones a sus empleados sobre como denunciar y prevenir casos de acosos sexuales en el futuro.

“Los trabajadores de restaurantes con salarios bajos son con demasiada frecuencia víctimas de acoso sexual. Estos trabajadores, y sus empleadores, se benefician de la implementación de políticas y procedimientos para prevenir y abordar el acoso”, dijo Mindy Weinstein, directora interina de la oficina local de Washington.

“Varias demandas en los últimos años que abordan el acoso sexual en la industria de los restaurantes se han resuelto mediante decretos de consentimiento que han compensado a las víctimas y han puesto salvaguardas para prevenir futuros acosos”, dijo Debra Lawrence, abogada regional de la Oficina de Distrito de Filadelfia de la EEOC.

La Oficina del Distrito de Filadelfia de la EEOC supervisa Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia Occidental y partes de Nueva Jersey y Ohio. El personal legal de la Oficina del Distrito de Filadelfia de la EEOC también procesa casos de discriminación en Washington, DC y partes de Virginia.