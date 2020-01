Se alertó recientemente al público acerca de, los productos para dormir a un bebé inclinado, como las camitas o cunas mecedoras inclinadas para bebés. Ahora La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) está alertando a los consumidores sobre la cuna mecedora SwaddleMe By Your Bed Sleeper de Summer Infant, Inc.

Basándose en la evaluación del producto realizada por el personal de la CPSC, en la forma en que se usa, y en análisis de expertos independientes, el personal de la CPSC cree que la cuna mecedora o camita Summer Infant SwaddleMe By Your Bed Sleeper pone a los bebés en peligro de asfixia. Aunque la CPSC no tiene conocimiento de ningún incidente o muerte relacionados con la camita Summer Infant SwaddleMe By Your Bed Sleeper, la CPSC exhorta a los consumidores a dejar de usar el producto inmediatamente.

Hasta la fecha, la CPSC y Summer Infant no han llegado a un acuerdo para retirar del mercado la cuna mecedora SwaddleMe By Your Bed Sleeper. La CPSC piensa seguir presionando para retirarla del mercado.

La entidad sigue enfatizando que el mejor lugar para que un bebé duerma es sobre una superficie firme y plana en una cuna, un moisés o un corral. Los padres y los cuidadores nunca deben añadir mantas, almohadas u otros artículos al lugar donde el bebé duerme. Los bebés siempre deben colocarse boca arriba para dormir.