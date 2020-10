la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) exhorta a los consumidores a revisar todas sus cortinas y persianas a fin de verificar que no tengan cordones accesibles, ya que presentan un riesgo de estrangulación para bebés y niños. Debido a que los cordones de las cortinas y persianas son un peligro oculto en el hogar.

«Los cordones accesibles en las ventanas son peligrosos», señaló el presidente interino de la CPSC, Robert Adler. «Incluso si se amarran altos o se usan las llamadas ‘abrazaderas de seguridad’, los niños se pueden estrangular y morir en menos de un minuto. Las cortinas y persianas sin cordones, o con cordones inaccesibles, son la única opción segura para usar en los hogares, guarderías o cualquier otro lugar donde haya presencia de niños pequeños».

Según la CPSC, entre 2014 y 2019, se reportaron 46 muertes de bebés y niños relacionadas con estrangulación con cordones de cortinas y persianas. Eso equivale a un promedio de aproximadamente 8 niños (menores de 12 años) que mueren cada año por estrangulamiento con un cordón de los recubrimientos para ventanas.

Lo mejor es comprar e instalar cortinas y persianas sin cordones, que están disponibles en la mayoría de las tiendas y en línea. Hay que asegurarse de que la descripción del producto indique que no tiene cordones.

Si no puede reemplazar sus cortinas o persianas actuales por unas sin cordones, la CPSC recomienda lo siguiente:

