La gira legendaria Oak Ridge Boys 20/20

Se ha comenzado el nuevo año con fuerza, en especial para los ganadores del GRAMMY®, el miembro del Salón de la Fama de la Música Country y los miembros de Grand Ole Opry, The Oak Ridge Boys, que están a punto de dar inicio a una gira legendaria llamada: “The Oak Ridge Boys 20/20 Tour”, atravesando el Estados Unidos desde Florida hasta Nevada, con casi 70 conciertos en más de 20 estados anunciados, ¡The Oak Ridge Boys tienen una visión 20/20 cuando se trata de salir a la carretera este año!

La gira Oak Ridge Boys 20/20:

– 03 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev.

– 04 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev.

– 05 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev.

– 6 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev.

– 07 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev

– 8 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev

– 09 de febrero Don Laughlin’s Riverside Resort Hotel & Casino / Laughlin, Nev

– 13 de febrero The Stanley Theatre / Utica, N.Y.

– 14 de febrero Auditorio Stambaugh / Youngstown, Ohio

– 18 de febrero Grand Ole Opry House / Nashville, Tenn.

– 22 de febrero IP Casino Resort and Spa / Biloxi, Miss.

– 27 de febrero Festival de la fresa de Florida / Plant City, Florida.

– 28 de febrero Seminole Casino Hotel Immokalee / Immokalee, Fla.

– 29 de febrero Orange Blossom Opry / Weirsdale, Florida.

– MAR 04 Clemens Center / Elmira, N.Y.

– MAR 05 Peoples Bank Theatre / Marietta, Ohio

– MAR 06 El Birchmere / Alexandria, Va.

– MAR 07 American Music Theatre / Lancaster, Pa.

– MAR 13 Centro de conferencias UGA Tifton Campus / Tifton, Ga.

– 14 de marzo Teatro de Alabama / North Myrtle Beach, S.C.

– MAR 20 Medina Entertainment Center / Medina, Minnesota.

– MAR 21 Ameristar Casino Hotel Kansas City / Kansas City, Kan.

– MAR 23 Rodeo Austin / Austin, Texas

– MAR 28 Spartanburg School District 3 Auditorio comunitario / Spartanburg, S.C.

– 29 de marzo Rodeo de la serpiente de cascabel de Opp / Opp, Ala.

– ABR 04 Casino Sugar Creek / Hinton, Okla.

– 10 de abril Teatro Celebrity / Phoenix, Arizona.

– 17 de abril The Mansion Theatre / Branson, Mo.

– 18 de abril The Mansion Theatre / Branson, Mo

– ABR 24 Dayton Masonic Center / Dayton, Ohio

– ABR 25 Renfro Valley Entertainment Center / Renfro Valley, Ky.

– 01 de mayo Centro Cívico Carl Perkins / Jackson, Tenn.

– 08 de mayo The Jackson College / Jackson, Mich.

– 09 de mayo Hatfield Hall / Terre Haute, Ind.

– 10 DE mayo Wagon Wheel Center for the Arts / Varsovia, Ind.

– 05 de junio Cocina de Hartville / Hartville, Ohio

– 06 de junio Cocina de Hartville / Hartville, Ohio

– 13 DE junio Northern Lights Casino / Walker, Minnesota.

– JUN 25 Cv Festivales de Música / Cadott, Wis.

– 26 de junio The Devon Lakeshore Amphitheater / Decatur, Ill.

– 08 de agosto Mill Town Music Hall / Bremen, Ga.

– 19 de agosto Feria Juvenil del Condado de Berrien / Berrien Springs, Mich.

– 23 de septiembre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 24 de septiembre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 26 de septiembre Arlington Music Hall / Arlington, Texas

– 14 de octubre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 15 de octubre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 21 de octubre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 22 de octubre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 11 de noviembre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 12 de noviembreDE NOVIEMBRE The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 18 de noviembre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 19 de noviembre The Mansion Theatre / Branson, Mo

– 14 de noviembre Crystal Grand Music Theatre / Wisconsin Dells, Wis.