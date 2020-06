El servicio de transporte metropolitano de Los Ángeles ya comenzó a aplicar una serie de medidas que buscan promover el distanciamiento social para prevenir que sigan aumentando los casos de COVID19.

Metro, ha añadido viajes a 95 líneas de autobús muy concurridas para aumentar la frecuencia de las paradas y está ajustando los tiempos de recorrido en función del aumento de velocidad derivado de la reducción del tráfico, según dijo la compañía en un comunicado.

Service changes begin this Sunday, June 21. Check https://t.co/4lV0ZPvKqY for more information or download Transit app to get the latest schedules and find your ride. pic.twitter.com/0o5vbEPHQF

— LA Metro (@metrolosangeles) June 20, 2020